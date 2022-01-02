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السعودية.. أمانة حفر الباطن تغلق "كوفي شوب" لأحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي

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السعودية.. أمانة حفر الباطن تغلق
AFP
السعودية
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أغلقت أمانة حفر الباطن شمال شرق السعودية "كوفي شوب" لأحد مشاهير التواصل الاجتماعي لمخالفته تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بقيود كورونا.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام بالأمانة سعود الصقري لـ"عكاظ" أن فرق الرقابة تمكنت خلال جولاتها الميدانية من ضبط "كوفي شوب" خالف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم تطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامة.

وأضاف سعود الصقري أنه تم تطبيق العقوبة في حق الكوفي المخالف وإغلاقة.

وشدد على أن الأمانة تواصل حملاتها الرقابية عبر بلدياتها الفرعية والمرتبطة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: "عكاظ"

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