للمرة الأولى في تاريخها.. صادرات مصر الزراعية تتجاوز 5.6 مليون طن

أعلن وزير الزراعة المصري السيد القصير أن صادرات بلاده الزراعية تجاوزت 5.6 مليون طن لأول مرة في تاريخها، مشيرا إلى أن هذا الرقم لم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا.

وأضاف القصير أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لدعم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي، مشيدا بجهود المنتجين والمصدرين والمزارعين المصريين، الذين استطاعوا الاهتمام بجودة المحاصيل وتطبيق كافة المواصفات العالمية القياسية وأيضا العمل في ظل ظروف جائحة كورونا.

كما أشاد وزير الزراعة بجهود العاملين في الحجر الزراعي الذين كانوا يعملون على مدار الساعة لتسهيل إجراءات التصدير وإزالة كافة العقبات أمام المصدرين.

ووفقا لتقرير تلقاه وزير الزراعة حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021، بلغت حوالي 5 ملايين و640 ألفا و144 طنا، بزيادة قدرها 486 ألفا و768 طنا عن العام الماضي.

وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية الموالح، البطاطس، البصل، الفراولة، الرمان، البطاطا، الفاصولياء، بنجر العلف، الجوافة، الفلفل، المانجو، الثوم، العنب، البطيخ.

المصدر: RT