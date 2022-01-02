بعد 139 يوما من الإضراب عن الطعام.. عائلة الأسير أبو هواش: ابننا يحتضر

حذرت عائلة الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 139 يوما من خطورة حالته الصحية جراء استمراره في الإضراب بمستشفى "اساف هروفيه".

وقال عماد أبو هواش شقيق الأسير لوكالة "شهاب" للأنباء: "تصلنا معلومات صادمة، الوضع هنا (داخل المستشفى) مرعب. أخي هشام يحتضر وهو في حالة صعبة جدا وقد نفقده في أي لحظة".

وأضاف أن شقيقه "هشام دخل في غيبوبة بمجراها الكبير وأصبح غير قادر على فتح عينيه ولا يتحرك مُطلقا. لم يبق شيء".

وحمّل أبو هواش إدارة المستشفى جزءا كبيرا مما يحدث ووصف ما تقوم به بحق شقيقه بأنه "جريمة وتآمر مع الشاباك"، موضحا أنها تضغط على هشام كي يتناول المدعمات ويفك إضرابه.

وأردف قائلا: "لم يتبق شيء وأصبحنا نحسب بالثوانِ، وجهود الوسطاء المستمرة منذ 48 ساعة لم تصل إلى نتيجة حتى اللحظة"، مطالبا كل الوسطاء بالتحرك في أسرع وقت؛ لإنقاذ حياته.

كما طالب الشعب الفلسطيني بالتحرك وكذلك كل الجاليات العربية بالتظاهر أمام السفارات، داعيا إلى فضح "منظومة الاحتلال النازية".

وختم أبو هواش : "إسرائيل الكيان النووي تريد قتل هشام وهي تنفذ قرار بالإعدام بصورة غير مباشرة بحقه. أريد شقيقي حي وعلى الجميع التحرك وتحمل مسؤولياته".

Hisham is an Palestinian prisoner who is under illegal administratively detention by Israeli forces.

He started an hunger strike for about 138days.His health has seriously deteriorating and he is facing threat of death.

he is in extremely critical health condition.#هشام_أبو_هواشpic.twitter.com/Bp23KoGYcI — ₘₑₘₒᵣᵢₑₛ 🦋 (@butterflymem0ry) January 1, 2022

المصدر : وكالة شهاب