 
مباشر

بعد 139 يوما من الإضراب عن الطعام.. عائلة الأسير أبو هواش: ابننا يحتضر

أخبار العالم العربي

بعد 139 يوما من الإضراب عن الطعام.. عائلة الأسير أبو هواش: ابننا يحتضر
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s3cj

حذرت عائلة الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 139 يوما من خطورة حالته الصحية جراء استمراره في الإضراب بمستشفى "اساف هروفيه".

وقال عماد أبو هواش شقيق الأسير لوكالة "شهاب" للأنباء: "تصلنا معلومات صادمة، الوضع هنا (داخل المستشفى) مرعب. أخي هشام يحتضر وهو في حالة صعبة جدا وقد نفقده في أي لحظة".

وأضاف أن شقيقه "هشام دخل في غيبوبة بمجراها الكبير وأصبح غير قادر على فتح عينيه ولا يتحرك مُطلقا. لم يبق شيء".

وحمّل أبو هواش إدارة المستشفى جزءا كبيرا مما يحدث ووصف ما تقوم به بحق شقيقه بأنه "جريمة وتآمر مع الشاباك"، موضحا أنها تضغط على هشام كي يتناول المدعمات ويفك إضرابه.

وأردف قائلا: "لم يتبق شيء وأصبحنا نحسب بالثوانِ، وجهود الوسطاء المستمرة منذ 48 ساعة لم تصل إلى نتيجة حتى اللحظة"، مطالبا كل الوسطاء بالتحرك في أسرع وقت؛ لإنقاذ حياته.

كما طالب الشعب الفلسطيني بالتحرك وكذلك كل الجاليات العربية بالتظاهر أمام السفارات، داعيا إلى فضح "منظومة الاحتلال النازية".

وختم أبو هواش : "إسرائيل الكيان النووي تريد قتل هشام وهي تنفذ قرار بالإعدام بصورة غير مباشرة بحقه. أريد شقيقي حي وعلى الجميع التحرك وتحمل مسؤولياته".

المصدر : وكالة شهاب

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا