مصر.. وزارة الصحة تكشف عن إستراتيجيتها بعد ظهور "فلورونا" في إسرائيل

قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار إن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من كوفيد-19 هي نفسها التي تحمي من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

وجاءت هذه التصريحات ردا على ما نشر عن ظهور فيروس جديد يجمع بين "كورونا" وإنفلونزا الطيور سمي "فلورونا"، بعد إعلان إسرائيل ظهور أول إصابة به.

وأشار إلى أنه مع بداية الانتشار الوبائي لفيروس كورونا في شهر يناير 2020 والعلماء يتحدثون عن إمكانية الإصابة بفيروس كورونا والإنفلونزا في الوقت نفسه، مشددا على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية، وارتداء الكمامة وغسل وتطهير اليدين بصفة مستمرة.

وكانت تقارير إسرائيلية قد أشارت إلى رصد أول إصابة بـ"فلورونا" لدى امرأة دخلت في المخاض خلال الأسبوع الحالي بمركز رابين الطبي في بتاح تكفا.

وحسب المستشفى، فإن الأم الشابة التي لم يتم تطعيمها في حالة جيدة، ومن المتوقع خروجها من المستشفى فى وقت لاحق.

المصدر: "المصري اليوم"