بنكيران يؤكد ثبات موقف حزبه الرافض للتطبيع مع إسرائيل

جدد عبد الإله بنكيران الأمين العام لـ"حزب العدالة والتنمية" المغربي التأكيد على أن موقف حزبه الرافض لتطبيع الرباط مع إسرائيل، ثابت ولن يتغير.

وقال بنكيران في لقاء حزبي بالعاصمة الرباط إن موقف حزبه من التطبيع مع إسرائيل "لم يتغير ولن يتغير، وسيظل ضده بدون شك ولا خلاف".

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وأضاف: "لن يتغير موقفنا لسبب بسيط، وهو أن الإسرائيليين لا زالوا يسيؤون إلى إخواننا الفلسطينيين ويأخذون أراضيهم ويجرفون أشجارهم ويعتدون عليهم".

وتابع: "نحن نتفهم موقف الدولة، ولن ندينه، لكننا نستغرب هرولة البعض نحو التطبيع بأي شكل من الأشكال".

وأردف قوله: "لا يمكن لأحد أن يؤاخذنا على موقف حزبنا من التطبيع مع الكيان الصهيوني، أو يلزمنا بموقف معين".

المصدر: "نون TV"