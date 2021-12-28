إعلام عبري: المغرب يتفاوض مع إسرائيل لشراء منظومة دفاع جوي متطورة

أفاد موقع "يسرائيل ديفنس"العبري بأن الرباط تجري مفاوضات مع تل أبيب حول صفقة لشراء منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية المتطورة "باراك-8".

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة قولها إن "هناك مفاوضات مستمرة بين المغرب وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية حول شراء المنظومة الدفاعية الجوية (باراك-8)، والتي تحدثت عنها الصحافة الإسرائيلية في نهاية نوفمبر الماضي، حيث أشارت إلى أنها بدأت خلال زيارة وزير الدفاع بيني غانتس إلى المغرب، لتوقيع اتفاق أمني بين البلدين".

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وأوضح الموقع أن "منظومة (باراك-8) طورت بالتعاون بين إسرائيل والهند مع تطبيقات تتلاءم مع الساحة البحرية (السفن) والبرية (أنظمة أرضية)".

وأضاف أن "المنظومة قادرة على الدفاع في نطاق يصل إلى 150 كيلومترا أمام تهديدات جوية متنوعة".

ولفت إلى أن "شراء الأنظمة الإسرائيلية يأتي مع تقارير مغربية عن استلام أول منظومة صينية FD-2000B والتي اشترتها المغرب عام 2017، وطلب أربعة أنظمة من هذا القبيل من الصين".

وأشار إلى أن "المفاوضات مع شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية تعتمد على الميزانية الأمنية المغربية لعام 2022، والتي سيخصص خلالها المغرب مبلغ 12.8 مليار دولار، لشراء وتصليح معدات القوات المسلحة الملكية، وهذا يرتبط بشراء أسلحة جديدة، ما يعني التوقيع على صفقات أسلحة جديدة".

وتابع أن "المغرب اشترى أنظمة إسرائيلية ضد الطائرات المسيرة من طراز SkyLock وهي مضاد قديم للطائرات المسيرة من إنتاج شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية".

وأكد أن "الشركة باعت بالتعاون مع (بلو-بيرد) طائرات مسيرة للمغرب، فيما أفادت تقارير بوقت سابق بأن الصفقة تشمل إقامة إنتاج محلي للطائرات المسيرة في المغرب".

المصدر: "يسرائيل ديفنس"