بعد تسللهما.. إسرائيل تعيد مواطنين سودانيين إلى لبنان

أعاد الجيش الإسرائيلي إلى لبنان مواطنين سودانيين اثنين كان قد ألقى القبض عليهما الليلة الماضية بعد أن تسللا إلى إسرائيل.

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه اتضح بعد التحقيق معهما أن الرجلين تسللا إلى إسرائيل بحثا عن عمل.

وأمس الجمعة، ذكرت تقارير إسرائيلية أن قوات اليونيفيل في لبنان، أعادت إسرائيليا دخل إلى الأراضي اللبنانية في وقت سابق من هذا الشهر، لأسباب مجهولة.

المصدر: "مكان"