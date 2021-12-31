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"اليونيفيل" تعيد مواطنا إسرائيليا دخل الأراضي اللبنانية

أخبار العالم العربي

Reuters
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أعادت قوات اليونيفيل في لبنان، مواطنا إسرائيليا دخل إلى الأراضي اللبنانية في وقت سابق من هذا الشهر، لأسباب مجهولة، وفق مصادر إسرائيلية.

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وأضافت المصادر أن مواطنا بدويا إسرائيليا في العشرينات من عمره من أصول إجرامية وخلفية غير مستقرة دخل إلى الأراضي اللبنانية في وقت سابق من هذا الشهر وأعادته قوة اليونيفيل الليلة إلى الأراضي الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجنرال ران كوخاف إن "الحادث حساس للغاية ويتم إجراؤه بحذر مع السلطات المعنية حفاظا على سلامته وأمنه، لا نعرف سبب دخوله ولماذا فعل ذلك".

المصدر: i24

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