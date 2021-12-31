مصر.. القبض على تاجري مخدرات بمحافظة سوهاج قبل ترويج بضاعتهما ليلة رأس السنة

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات وأجهزة أمن سوهاج بصعيد مصر من إلقاء القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما 5 كيلوغرامات من الحشيش، خططا لترويجها في ليلة رأس السنة الجديدة.

وأشارت مصادر أمنية إلى "إلقاء القبض على التاجرين وأحدهما من محافظة أسيوط والثاني من محافظة سوهاج خلال كمين أعد لضبطهما بمركز المراغة شمال سوهاج، وأنهما أحيلا إلى النيابة التي تولت التحقيق".

وأضافت: "وردت معلومات للأجهزة الأمنية عن قيام تاجري مخدرات بترويج المخدرات قبيل أعياد رأس السنة الميلادية بمحافظة سوهاج بصعيد مصر، وتم إعداد خطة أمنية لضبط المتهمين".

وتابعت: "في كمين بطريق قرية بناويط مركز المراغة، داهمت حملة أمنية المكان وتم القبض على المتهمين، وكذلك تم ضبط سيارتين ماركة ايسوزو إحداهما رقم (ه أ ط 8629) قيادة الأول، والثانية رقم (ي ر ح 7194) ملك وقيادة الثاني، وبحوزتهما 50 طربة حشيش تزن بالمجموع 5 كيلو غرامات من ماركة (بسكوتة)".

القاهرة ـ ناصر حاتم

المصدر: RT