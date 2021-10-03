مصر..القبض على "أكبر موزع للأقراص المخدرة" في القاهرة

استطاع الأمن المصري من كشف أكبر موزع للأقراص المخدرة في القاهرة والقبض عليه، بعد التحريات والإجراءات الأمنية.

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وفي التفاصيل، ضبطت مباحث قسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص حال تواجده بمخزن كائن أسفل العقار محل سكنه بدائرة القسم، وبحوزته أكثر من 23 ألف قرص مخدر ومنشطات وأمبولات مخدرة، فضلا عن مبالغ مالية وهاتف محمول.

وبعد التحقيقات والتحريات معه، كشف عن حصوله على هذه المضبوطات من المدير المسؤول عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

وجراء تحريات سرية حول صاحب الصيدلية، المتهم الآخر، تم استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش محل عمله وشخصه، حيث جرى ضبط كمية من الأقراص والأمبولات والأدوية المخدرة لديه، وعرض الأمر على القيادات الأمنية التي أمرت بسرعة القبض عليه، وإعداد مأمورية للقيام بالعملية، وبعد القبض عليه اعترف بمزاولته مهنة صيدلي بدون تصريح، وبحوزته أقراص مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، غير مسجلة بوزارة الصحة، فضلا عن كونها محظورة التداول داخل البلاد.

هذا وأشارت التحريات إلى أن حيازة الأدوية وقعت بالمخالفة للقانون، وأن المتهم يروجها على عملائه لتحقيق أرباحا غير مشروعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق معهما، وأمرت بحبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المصدر: "الوطن"