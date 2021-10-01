مصر.. الأمن يقرر عدم إطلاق سراح صاحب مقولة "هاتولي راجل" رغم قرار الإفراج

قال المحامي خالد المصري إن جهات التحقيق أمرت بحبس الدكتور محمود شعبان 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في قضية من 2020.

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وكشف المصري في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 أنه أثناء تنفيذ إجراء إخلاء سبيله، وجد عليه قضية أخرى منذ 2020، مشيرا إلى أنه تم ترحيله مرة أخرى إلى سجن طرة.

وكانت قررت جهات التحقيق في وقت سابق، إخلاء سبيل الشيخ محمود شعبان، الشهير بـ "هاتولي راجل"، وذلك بعد اتهامه بالانضمام لجماعة مخالفة للقانون والدستور، والتحريض على العنف مما ترتب عليه حبسه لفترة زمنية.

أعلن محامي الجماعات الإسلامية خالد المصري، على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، أن النيابة أخلت سبيل محمود شعبان على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والغرض منها الدعوة لقلب نظام الحكم.

من أبرز الاتهامات التي وجهتها النيابة إلى محمود شعبان، التحريض على أعمال عنف، والانضمام إلى جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلم الاجتماعي والحقوق والحريات.

المصدر: القاهرة 24