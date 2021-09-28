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محام مصري يؤكد إخلاء سبيل الداعية السلفي الشيخ محمود شعبان

أخبار العالم العربي

محام مصري يؤكد إخلاء سبيل الداعية السلفي الشيخ محمود شعبان
Reuters Reuters Staff
دار القضاء العالي في مصر
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كشف المحامي المصري، خالد المصري، أن "النيابة المختصة أخلت سبيل الداعية السلفي، الشيخ محمود شعبان".

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وفي تصريحات لشبكة "مصراوي"، أشار خالد المصري إلى أن "محمود شعبان كان محبوسا منذ عام 2019 على ذمة القضية 771 حصر أمن دولة"، لافتا إلى أنه "صدر قرار بإخلاء سبيله على ذمتها أمس الاثنين".

تجدر الإشارة إلى أن النيابة كانت قد وجهت إلى شعبان عددا من الاتهامات، من ضمنها "التحريض على أعمال عنف، والانضمام إلى جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلم الاجتماعي والحقوق والحريات".

المصدر: "مصراوي"

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