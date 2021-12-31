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العراق.. إنقاذ طفل سقط في بئر عمقه 35 مترا (فيديو)

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العراق.. إنقاذ طفل سقط في بئر عمقه 35 مترا (فيديو)
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أنقذت فرق الدفاع المدني العراقية طفلا مصابا بالتوحد سقط في بئر ارتوازي عمقه 35 مترا في ناحية تازة جنوبي محافظة كركوك.

وأوضحت مديدرية الدفاع المدني أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ طفل تركماني مصاب بداء التوحد سقط ليلا داخل بئر ارتوازي ضيق بعمق خمسة وثلاثين مترا في منطقة ناحية تازة جنوب محافظة كركوك".

واستخدمت فرق الإنقاذ أسطوانات الأوكسجين لتأمين حياة الطفل من خلال إنزال أنابيب داخل البئر تنفخ غاز تحت هذا العمق الكبير لتزويد الطفل بما يلزم من الأوكسجين للبقاء على قيد الحياة، بالتزامن مع استمرار عمليات الانقاذ باستخدام الحفارات ومعدات الانقاذ الثقيل.

وعن تفاصيل العملية أشار الدفاع المدني إلى أنه "كانت خطة النزول إلى هذا العمق الكبير تمت من خلال الحفر الجانبي لأنبوب البئر بحذر شديد لعدم التسبب بأذى للطفل والوصول إلى العمق المطلوب الوصول اليه ثم كسر الانبوب وإخراج الطفل".

وتم تنفيذ الخطة من قبل الدفاع المدني، وتم تحرير الطفل وهو بصحة جيدة بعد أكثر من 4 ساعات من بعد منتصف ليلة أمس إلى فجر هذا الجمعة، وفقا للبيان.

المصدر:  RT +rudaw

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