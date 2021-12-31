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وكالة عن مسؤولين يمنيين: مقاتلات سعودية قصفت بالخطأ مواقع قوات حليفة وأوقعت قتلى

أخبار العالم العربي

وكالة عن مسؤولين يمنيين: مقاتلات سعودية قصفت بالخطأ مواقع قوات حليفة وأوقعت قتلى
Reuters
مقتل 12 جنديا لقوات موالية للحكومة في غارة جوية سعودية عن طريق الخطأ
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قال مسؤولون يمنيون اليوم الجمعة إن غارة جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية ضربت عن طريق الخطأ معسكرا لقوات يمنية حليفة موالية للحكومة ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 جنديا.

وأوضح المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم كونهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أن الغارة التي شنت الخميس في محافظة شبوة أسفرت أيضا عن إصابة ما لا يقل عن 8 جنود يمنيين.

ولم يصدر بعد أي تعليق من التحالف بقيادة السعودية الحليف لقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي لم يرد على مكالمات ورسائل عديدة من الوكالة طلبا للتعقيب.

وقال اثنان من سكان المنطقة، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، إنه في موقع الغارة احترقت عدة جثث، ودمرت ثلاث مركبات عسكرية بعضها كان يحمل بنادق آلية.

المصدر: أ ب

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