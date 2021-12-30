 
مباشر

"سانا": واشنطن عززت تجمعاتها في الحسكة بـ40 شاحنة محملة بمواد لوجستية

أخبار العالم العربي

قافلة للتحالف الدولي بقيادة أمريكا في القامشلي بسوريا - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2u1

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الجيش الأمريكي أدخل 40 شاحنة تحمل دعما لوجستيا لتجمعاته في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا قادمة من العراق.

وأشارت الوكالة نقلا عن مصادر محلية في ريف اليعربية إن "القوات الأمريكية أدخلت اليوم 40 شاحنة تحمل مولدات وبعضها شاحنات تبريد وعددا من الصهاريج دخلت الأراضي السورية عبر معبر الوليد مع إقليم كردستان العراق، وتوجهت إلى قاعدتها في الرميلان أقصى شمال شرق الحسكة".

وتدخل القوات الأمريكية بشكل متكرر قوافل من الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز قواعدها في منطقة الجزيرة السورية وضمان استمرار نهب النفط والثروات السورية بمساعدة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والزمر المسلحة التي تدعمها وتشغلها في المنطقة.

المصدر: "سانا"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا