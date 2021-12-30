"سانا": واشنطن عززت تجمعاتها في الحسكة بـ40 شاحنة محملة بمواد لوجستية

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الجيش الأمريكي أدخل 40 شاحنة تحمل دعما لوجستيا لتجمعاته في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا قادمة من العراق.

وأشارت الوكالة نقلا عن مصادر محلية في ريف اليعربية إن "القوات الأمريكية أدخلت اليوم 40 شاحنة تحمل مولدات وبعضها شاحنات تبريد وعددا من الصهاريج دخلت الأراضي السورية عبر معبر الوليد مع إقليم كردستان العراق، وتوجهت إلى قاعدتها في الرميلان أقصى شمال شرق الحسكة".

وتدخل القوات الأمريكية بشكل متكرر قوافل من الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز قواعدها في منطقة الجزيرة السورية وضمان استمرار نهب النفط والثروات السورية بمساعدة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والزمر المسلحة التي تدعمها وتشغلها في المنطقة.

المصدر: "سانا"