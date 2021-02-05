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سانا: القوات الأمريكية تنقل أسلحة ومعدات عبر حوامات من العراق إلى الأراضي السورية

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سانا: القوات الأمريكية تنقل أسلحة ومعدات عبر حوامات من العراق إلى الأراضي السورية
صورة أرشيفية
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نقلت قوات الجيش الأمريكي جنودا من قواتها ومعدات وأسلحة من الأراضي العراقية باتجاه قاعدتها في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي السوري، بحسب ما ذكرته وكالة "سانا".

وذكرت مصادر خاصة لوكالة "سانا" السورية، أن "ثلاث حوامات تابعة للقوات الأمريكية هبطت الليلة الماضية في القاعدة بمدينة الشدادي قادمة من العراق، كان على متنها 15 جنديا من قوات المارينز، مجهزين بكامل عتادهم، إضافة إلى معدات لوجستية وذخيرة وأسلحة".

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ولفتت المصادر إلى أن استقدام هذه الأسلحة والمعدات يدخل في إطار بدء القوات الأمريكية بإنشاء قواعد جديدة لها بريف الحسكة السورية.

وكانت قافلة مؤلفة من 40 شاحنة محملة بالأسلحة والمواد اللوجستية تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن دخلت أمس الخميس إلى قواعدها في محافظة الحسكة عبر معبر الوليد الحدودي غير الشرعي مع شمال العراق.

المصدر: سانا

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