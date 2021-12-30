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مصادر عراقية لـRT: الطيران الفرنسي يقتل 5 إرهابيين شمالي البلاد

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مصادر عراقية لـRT: الطيران الفرنسي يقتل 5 إرهابيين شمالي البلاد
Reuters
مقاتلات التحالف الدولي في العراق - أرشيف
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أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم الخميس بأن الطيران الفرنسي قتل 5 عناصر من تنظيم "داعش" بقصف جوي شمالي البلاد.

وقالت المصادر لـRT، إن "الطيران الفرنسي بموجب معلومات استخباراتية عراقية، تمكن من قتل خمسة إرهابيين في مرتفعات قرة جوخ شمالي البلاد".

وأفاد مراسل RT في العراق مؤخرا بأن انتحاريا من تنظيم "داعش" فجر نفسه بين أفراد الجيش العراقي وأودى بحياة ثلاثة جنود شمالي البلاد.

المصدر: RT

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