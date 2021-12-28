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مراسلنا: انتحاري يفجر نفسه بين أفراد الجيش العراقي ويودي بحياة ثلاثة جنود شمالي البلاد

أخبار العالم العربي

مراسلنا: انتحاري يفجر نفسه بين أفراد الجيش العراقي ويودي بحياة ثلاثة جنود شمالي البلاد
Reuters
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن انتحاريا في تنظيم "داعش" فجر نفسه بين أفراد الجيش العراقي وأودى بحياة ثلاثة جنود شمالي البلاد.

وذكر مراسلنا، أن القوات الأمنية العراقية تقوم منذ ثلاثة أيام بعملية عسكرية في جبال حمرين شمالي البلاد لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" والبحث عن مواطنين مختطفين.

وأضاف، أن القوات العراقية قتلت أمس الاثنين عنصرين من التنظيم خلال اشتباكات في جبال حمرين، وقتلت اليوم اثنين آخرين في اشتباكات جديدة في ذات المنطقة.

وأشار مراسلنا، إلى أن انتحاريا فجر نفسه خلال اشتباكات اليوم، مما أودى بحياة ثلاثة جنود.

المصدر: RT

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