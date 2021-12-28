مسؤول أمني عراقي: قتل واعتقال 350 مسلحا لـ"داعش" خلال العام 2021
كشف المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي صباح النعمان اليوم الثلاثاء عن نتائج العمليات الأخيرة التي نفذها الجهاز ضد فلول تنظيم "داعش".
وفي تصريحات لوكالة "بغداد اليوم" الإخبارية قال المسؤول إن "حصيلة العمليات التي قام بها الجهاز خلال هذه السنة بلغت أكثر من 300 عملية تم خلالها قتل 100 إرهابي واعتقال أكثر من 250 آخر، فضلا عن تدمير مخابئ لهذا التنظيم".
وأشار إلى أن هذه العمليات "أسهمت بتعزيز الوضع الأمني وتطويق بقايا التنظيم الإرهابي وإجهاض محاولات كان ينوي الإرهابيون تنفيذها لاستهداف المدن وخاصة المناطق التي كان التنظيم يختبئ بها".
وأضاف أن الجهاز يعمل معتمدا على المعلومات الاستخباراتية "تمهيدا لتحويلها إلى خطة معلوماتية ومن ثم القيام بعملية استباقية ضد فلول التنظيم الإرهابي".
المصدر: وكالة "بغداد اليوم"
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