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العراق.. القبض على معالج جرحى "داعش" وأربعة من معاونيه

أخبار العالم العربي

العراق.. القبض على معالج جرحى
Reuters
عناصر من قوات الأمن العراقي
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الخميس، القبض على معالج جرحى تنظيم "داعش" وأربعة من معاونيه في محافظة كركوك بشمال البلاد.

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وذكرت في بيان صحفي، أن "وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ألقت القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (4/إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت: "اعترف الإرهابي الأول بمعالجة جرحى عصابات داعش في مضافتهم، وكذلك تجهيزهم بالأدوية والمعدات الطبية، مستغلا وظيفتة في وزارة الصحة، كما اعترف بتقديم الدعم اللوجستي أيضا".

وأشارت الخلية، إلى أن "بقية الإرهابيين عملوا في صفوف داعش بما يسمى قاطع كركوك وقدموا الدعم اللوجستي لعناصر التنظيم، واشتركوا أيضا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، قبل عمليات التحرير".

المصدر: RT

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