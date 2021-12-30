 
مباشر

ملك البحرين يصدر مرسوما بتعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية للمملكة لدى سوريا

أخبار العالم العربي

ملك البحرين يصدر مرسوما بتعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية للمملكة لدى سوريا
Reuters
دمشق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2qw

أصدر الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم رقم (124) لسنة 2021 وذلك بتعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية.

وجاء في المرسوم ما يلي: المادة الأولى: "يعين السفير وحيد مبارك سيار رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية بلقب سفير فوق العادة مفوض".

المادة الثانية: "على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".

المصدر: وكالة أنباء البحرين

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا