ملك البحرين يصدر مرسوما بتعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية للمملكة لدى سوريا
Reuters
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أصدر الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم رقم (124) لسنة 2021 وذلك بتعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية.
وجاء في المرسوم ما يلي: المادة الأولى: "يعين السفير وحيد مبارك سيار رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية بلقب سفير فوق العادة مفوض".
المادة الثانية: "على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".
المصدر: وكالة أنباء البحرين
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