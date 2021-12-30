مصر.. سجل سري لكل رجل وامرأة في السجن

قال مساعد وزير الداخلية المصري طارق مرزوق، إنه سيتم إنشاء سجل سري لكل سجين في مصر لمتابعة أوضاعه.

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وأشار إلى أن قطاع الحماية المجتمعية يحرص على تفعيل أوجه الرعاية الاجتماعية للنزلاء، عن طريق إنشاء سجل سري لكل سجين يضمن أبحاثا اجتماعية وسلوكية ودراسة أوضاع النزيل دراسة شاملة، لتقويم سلوكه ومفهومه، بالاستعانة بخبراء علم النفس والاجتماع، كما يولي القطاع اهتماما خاصا برعاية المرأة النزيلة لعدم التأثير السلبي عليها وعلى أطفالها.

ومن المقرر أن يتم إغلاق 3 سجون عمومية إضافية عقب التشغيل الفعلي لمركز الإصلاح والتأهيل- بدر، كما يجري حاليا الإخلاء الفعلي لعدد 12 سجنا عموميا في ضوء التشغيل الفعلي لمركز إصلاح وتأهيل - وادى النطرون.

المصدر: القاهرة 24