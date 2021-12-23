مصر.. الإفراج عن ناشطة سياسية شقيقة ناشط أصدرت أمريكا وألمانيا بيانا بشأنه

أعلن المحامي الحقوقي المصري خالد علي إنهاء إجراءات الإفراج عن سناء سيف، شقيقة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، بعد قضائها فترة عقوبتها كاملة بالحبس سنة مع الشغل و6 أشهر.

وكانت سناء قد صدر ضدها هذا الحكم بتهمة نشر أخبار كاذبة وسب موظف عام.

ونشرت شقيقتها منى سيف صورة لها بعد إتمام إجراءات الخروج ظهر اليوم.

يذكر أن محكمة جنح أمن دولة طوارئ في مصر، قد قررت الاثنين، بسجن علاء عبد الفتاح لمدة 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين عن خيبة أملها إزاء الأحكام التي أصدرتها محكمة مصرية اليوم في قضية الناشط علاء عبد الفتاح.

كما قالت وزارة الخارجية الألمانية: "الحكومة الألمانية تتوقع أن تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم"، مشددة على أنه "لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني".

المصدر: RT