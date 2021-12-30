 
مباشر

السعودية تبدأ تطبيق قرار تشديد الإجراءات الوقائية ضد كورونا

أخبار العالم العربي

السعودية تبدأ تطبيق قرار تشديد الإجراءات الوقائية ضد كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2mc

دخل صباح اليوم، قرار إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة، والأنشطة والفعاليات في السعودية حيز التنفيذ.

إقرأ المزيد
السعودية تعيد تشديد الإجراءات الوقائية ضد كورونا
السعودية تعيد تشديد الإجراءات الوقائية ضد كورونا

وشددت وزارة الداخلية السعودية، على ضرورة أن يلتزم الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، والبروتوكولات المعتمدة لسلامتهم، مبينة أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين.

وأوضحت أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي محليا وعالميا، مؤكدة أهمية مسارعة الجميع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.

وأعلنت السعودية، أمس، إعادة تشديد بعض الإجراءات الوقائية المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا في أراضيها.

المصدر: "سبق"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا