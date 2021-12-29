 
مباشر
عاجل
الجيش الإسرائيلي: دباباتنا تقصف مواقع عسكرية لحماس في قطاع غزة

السعودية تعيد تشديد الإجراءات الوقائية ضد كورونا

أخبار العالم العربي

السعودية تعيد تشديد الإجراءات الوقائية ضد كورونا
Reuters Ahmed Yosri
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s2er

أعلنت حكومة السعودية عن إعادة تشديد بعض الإجراءات الوقائية المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا في أراضيها.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أنه تقرر إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات في المملكة، اعتبارا من الساعة السابعة من صباح يوم غد الخميس 30 ديسمبر.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا والسلالات المتحورة منه.

وتعهد البيان بـ"تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين"، مشددا على أهمية مسارعة جميع أفراد المجتمع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا