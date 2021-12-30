صحيفة كويتية: قيادي في وزارة الداخلية يشتكي جهاز أمن الدولة للنيابة العامة بتهمة خطفه وتعذيبه

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية بأن أحد الضباط القياديين في وزارة الداخلية تقدم بشكوى إلى النيابة العامة بشأن تعرضه للخطف والتعذيب الجسدي من قبل جهاز أمن الدولة.

وأكدت مصادر مطلعة للصحيفة أن "الضابط ذكر في شكواه واقعة خطيرة، تتمثل في حبسه يوما ونصف اليوم في (غرفة التبريد)، مشيرا إلى أن الغرفة لم تكن تحتوي على كراسي، ما دفعه إلى النوم على الأرض طوال فترة احتجازه في درجة برودة عالية".

إقرأ المزيد

وأضافت أن الضابط "دون في شكواه أيضا توجيه السباب والشتائم إليه خلال التحقيق معه، إضافة إلى كل ما تعرض له من تعذيب ".

وأكدت أن النيابة طلبت تفريغ الكاميرات الموجودة لدى جهاز أمن الدولة، للتأكد في تحقيقاتها من التهم المذكورة في شكوى الضابط.

المصدر: "القبس"