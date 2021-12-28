الكويت.. تظاهرة احتجاجية للمطالبة بحقوق "البدون"

نظم نحو 200 كويتي وقفة احتجاجية أمام مجلس الأمة (البرلمان) دعما لفئة "البدون" الذين لا يحملون جنسية في وقت تتكثف فيه المطالبات لإيجاد حل لهذه القضية المستمرة منذ عقود.

وضمت المظاهرة عددا من نشطاء القضية بالإضافة إلى نشطاء اجتماعيين وسياسيين كويتيين مناصرين لها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن محمد البرغش وهو أحد نشطاء "البدون" مطالبته لـ "ضمير هذا الشعب كي يجد لنا حلا".

وأضاف البرغش باكيا، "إذا لنا حق أعطونا إياه... إذا ما لنا حق، قولوا لنا ما لنا حق... وخلوا جهة معينة محترمة تحل قضيتنا. أين الضمير الكويتي؟".

ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات كتب عليها "إلى متى بدون" و"المواطنة مطلبنا الوحيد". وطالبوا بمنح حق المواطنة للمستحقين من فئة عديمي الجنسية.

وتعتبر الحكومة الكويتية أن معظم عديمي الجنسية لديها هم مهاجرون من دول أخرى قاموا بإخفاء جنسياتهم الأصلية، وتصنفهم على أنهم يقيمون بصورة غير قانونية.

وحسب بيانات حكومية رسمية فإن 85 ألفا على الأقل من "البدون" يعيشون في الكويت، لكن النشطاء يقولون إن العدد قد يصل إلى 200 ألف.

المصدر: "رويترز"