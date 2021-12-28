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الدبيبة يدعو لإقرار دستور "يعبر عن الليبيين"

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الدبيبة يدعو لإقرار دستور
Reuters رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة
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جدد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة وصف قوانين الانتخابات في بلاده بأنها "معيبة" داعيا إلى "الضغط لإقرار دستور حقيقي يعبر عن الليبيين وإجراء انتخابات نزيهة".

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وفي كلمة خلال احتفالية "عودة الحياة للشباب" التي أقيمت في طرابلس، ذكّر الدبيبة بأنه قال إن "قوانين الانتخابات معيبة، في وقت كان الجميع لا يجرؤ على قول ذلك".

وأكد رئيس الحكومة الليبية أنه مستمر في منصبه "حتى إقرار دستور للبلاد، ومجيء سلطة منتخبة" يسلم لها مهام حكومته، قائلا إنه لم يسع إلى المناصب طوال مسيرته السياسية والاجتماعية.

وأضاف أنه عندما ترشح للانتخابات الرئاسية "لم أكن أبحث عن منصب أو مزايا".

وقال الدبيبة إن حكومة الوحدة الوطنية "تعرضت للتشويه" وأن "هناك حملة لتغييرها.

 

المصدر: موقع "بوابة الوسط"

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