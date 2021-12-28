"إكسبو 2020" في دبي مهدد بإغلاق جزئي بسبب كورونا

حذر معرض "إكسبو 2020 دبي" من إغلاق بعض الأجنحة نتيجة لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإمارات.

وقالت إدارة المعرض إن تفشي الفيروس بين موظفي الأجنحة قد يجبرها على إغلاق بعض الأجنحة بشكل مؤقت للقيام بأعمال التنظيف والتعقيم، دون توضيح نطاق أو موقع العدوى.

هذا وارتفع عدد حالات الإصابة اليومية بالفيروس في الإمارات إلى 37 ضعفا في الأسابيع الثلاثة الماضية فقط بعد ظهور متحور "أوميكرون"، وتجاوزت حصيلة الإصابات اليومية 1840 حالة اليوم الثلاثاء، وهي الأعلى خلال ستة أشهر.

يذكر أن المعرض افتتح في أكتوبر بعد تأجيله لنحو عام حيث راهنت الإمارات على طرح اللقاح للسماح لاقتصادها بتجنب الإغلاقات التي أصابت معظم الغرب بحالة من الشلل.

ولم تفرض إدارة المعرض أي قواعد للتباعد الاجتماعي في حفلات "إكسبو" الضخمة في الأسابيع الأخيرة حيث اختلط المحتفلون في العروض الموسيقية.

المصدر: "أسوشيتد برس"