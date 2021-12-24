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بينها 10 دول عربية.. أبو ظبي تحدث "القائمة الخضراء" لوجهات السفر إليها

أخبار العالم العربي

بينها 10 دول عربية.. أبو ظبي تحدث
Reuters
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أصدرت دولة الإمارات القائمة الخضراء المحدثة الخاصة بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، للدول التي يمكن السفر منها إلى أبو ظبي مباشرة ودون حاجة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية القائمة التي ضمت 74 دولة بينها عشر دول عربية، هي الأردن، واليمن، والبحرين، والعراق، والكويت، والسعودية، وسوريا، وسلطنة عمان، ولبنان، وقطر.

كذلك شملت القائمة: إيران، وإسرائيل.

ويبدأ العمل بتلك القائمة بدءا من يوم الأحد القادم، 26 من  الشهر الجاري.

بينها 10 دول عربية.. أبو ظبي تحدث

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية

 

 

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