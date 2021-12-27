"حزب الله" حول ما أثير عن أدلة على دوره في الأزمة اليمنية: أمور تافهة لا تستحق التعليق

قال "حزب الله" اللبناني في رده على فيديو للتحالف العربي "يؤكد تورط حزب الله باليمن واستخدام مطار صنعاء لاستهداف السعودية"، إن "هذه أمور تافهة لا تستحق التعليق".

وردت دائرة العلاقات الإعلامية في "حزب الله" في بيان صحفي مقتضب بأن "ما ورد في المؤتمر الصحفي للناطق باسم قوات العدوان السعودي على اليمن حول ما أسماه أدلة على دور حزب الله في اليمن هي أمور تافهة وسخيفة لا تستحق التعليق والرد عليها".

ونشرت وكالة الأنباء السعودية في تغريدة على موقعها في "تويتر"، مقطع الفيديو الذي يشير إلى "تورط حزب الله باليمن".

#عاجل⁩

⁧#التحالف⁩: يعرض لقطات فيديو تؤكد تورط حزب الله اللبناني الإرهابي باليمن واستخدام مطار صنعاء لاستهداف المملكة.#واس_عامpic.twitter.com/ObXtchfrhw — واس العام (@SPAregions) December 26, 2021

هذا وقال الناطق باسم التحالف العربي العميد تركي المالكي في بيان إن "حزب الله سرطان أثر على لبنان وامتد للخارج.. تنظيم حزب الله الإرهابي نشر الدمار في المنطقة والعالم"، مضيفا: "اعتداءات حزب الله الإرهابي امتدت من لبنان إلى سوريا فاليمن والسعودية" محملا "حزب الله المسؤولية عن الضحايا في السعودية واليمن".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" + RT