وزير الإعلام اليمني يهاجم نصر الله ويتساءل عن الموقف اللبناني الرسمي من حزب الله

علق وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، على لقطات فيديو استعرضها مؤخرا التحالف العربي وقال إنها "تؤكد تورط حزب الله اللبناني باليمن"، محذرا من أنشطة أمين عام الحزب، حسن نصر الله.

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وعلى حسابه في "تويتر"، أعاد معمر الإرياني نشر مقطع من لقطات الفيديو، معلقا عبر سلسلة تغريدات بالقول: "الأدلة التي عرضها المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العميد تركي المالكي، في مؤتمر صحفي، تؤكد أن ما يحدث في اليمن عدوان إيراني، وأن طهران ومليشيا "حزب الله" اللبناني هي من تملك القرار السياسي والعسكري، وأن مليشيا الحوثي مجرد أداة قذرة للعدوان الذي لا يستهدف اليمن، بل المنطقة برمتها".

وأضاف: "المشاهد التي عرضها التحالف دليل إضافي على أن الحرس الثوري الإيراني ومليشيا حزب الله اللبناني هي من تدير العمليات العسكرية في اليمن "قيادة، تخطيط، قتال، تدريب، تسليح، تصنيع"، وهي من تطلق الصواريخ الباليستية وتفخخ الطائرات المسيرة لقتل اليمنيين واستهداف الأعيان المدنية في المملكة".

٢-المشاهد التي عرضها التحالف دليل اضافي على ان الحرس الثوري الايراني ومليشيا حزب الله اللبناني هي من تدير العمليات العسكرية في اليمن"قيادة، تخطيط، قتال، تدريب، تسليح، تصنيع"،وهي من تطلق الصواريخ الباليستية وتفخخ الطائرات المسيرة لقتل اليمنيين واستهداف الأعيان المدنية في المملكة🇸🇦 pic.twitter.com/EslCQ2P9JC — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 26, 2021

وتابع الإرياني: "نتساءل عن موقف الرئاسة والحكومة والقوى السياسية والنخب والشعب اللبناني الشقيق من العدوان الذي تقوده مليشيا حزب الله على اليمن، والخراب والدمار الذي تسببت به وطال البشر والحجر، ومئات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وعن موقفهم من أنشطتها الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة".

وأكمل وزير الإعلام اليمني: "نجدد دعوة الأشقاء في لبنان لإعلان موقف واضح من عدوان مليشيا حزب الله، وممارسة ضغط حقيقي لسحب خبرائها ومقاتليها ووقف تهريب السلاح لليمن، والحيلولة دون استخدام أراضي ومقدرات الدولة اللبنانية لدعم مليشيا الحوثي، بما يتسق والموقف الحكومي والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية".

واستطرد: "نحيي القرار التاريخي الشجاع الذي اتخذه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بطلب دعم معركة استعادة الدولة، ونثمن عاليا الاستجابة والمواقف الأخوية الصادقة لتحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء، والتي جاءت لإنقاذ اليمن، ولولاها لكانت بلادنا اليوم تعيش تحت رحمة إيران ومليشياتها الطائفية".

المصدر: RT