أمير سعودي عن فيديو التحالف حول "تورط حزب الله في اليمن": يضع الحكومة اللبنانية في موقف المتهم

علق الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، على لقطات فيديو استعرضها مؤخرا التحالف العربي وقال إنها "تؤكد تورط حزب الله اللبناني باليمن"، واتهم حكومة لبنان بتوفير غطاء لهذا الحزب.

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وعلى حسابه في "تويتر"، أعاد الأمير سطام بن خالد نشر مقطع من لقطات الفيديو، معلقا: "ما كشف عنه العقيد ركن تركي المالكي (المتحدث باسم التحالف العربي) من معلومات هامة تضع تلك الدول والمنظمات، التي طالبت بعدم تحرير (ميناء) الحديدة بذريعة المدنيين، في موقف محرج، لأنه المنفذ الرئيسي لدخول الإرهابيين وتهريب السلاح الذي يستخدم لقتل المدنيين في السعودية واليمن، فأين هم الأن، بالتأكيد لن تسمع لهم صوتا".

وأضاف الأمير السعودي: "مشاركة عناصر حزب الله في اليمن يضع الحكومة اللبنانية في موقف المتهم، لأنها توفر الغطاء السياسي لهذا الحزب المشارك فيها، فإن كانت صادقة بعدم السماح بالمساس بأمن الخليج، فيجب عليها اعتقال وتوقيف عناصره، في النهاية الحوثة ما هم إلا خدماً ينفذون أجندات إيران بدون أي بعد وطني أو قيم".

مشاركة عناصر حزب الله في اليمن يضع الحكومة اللبنانية في موقف المتهم لأنها توفر الغطاء السياسي لهذا الحزب المشارك فيها فإن كانت صادقة بعدم السماح بالمساس بأمن الخليج فيجب عليها اعتقال وتوقيف عناصره في النهاية الحوثة ما هم إلا خدماً ينفذون أجندات إيران بدون أي بعد وطني أو قيم — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) December 26, 2021

المصدر: RT