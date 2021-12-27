مراسلنا: توتر وإغلاق طرق ببغداد قبيل قرار المحكمة الاتحادية بشأن الاعتراض على نتائج الانتخابات

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، بأن العاصمة بغداد تشهد منذ الليلة الماضية توترا وإغلاق طرق، قبيل ساعات من قرار المحكمة الاتحادية بشأن الاعتراض على نتائج الانتخابات الأخيرة.

وذكر مراسلنا، أن المحكمة الاتحادية ستعلن اليوم قرارها بشأن قبول الاعتراض على نتائج الانتخابات من عدمه، وهناك معلومات تشير إلى احتمالية رفضه.

وأضاف، أن المحتجين التابعين لأحزاب وفصائل مسلحة معترضة على نتائج الانتخابات، تظاهروا بالقرب من المنطقة الخضراء (مقر الرئاسات الثلاث)، وهددوا بالتصعيد في حال لم يكن قرار المحكمة الاتحادية لصالحهم.

وأشار مراسلنا، إلى أن القوات الأمنية العراقية انتشرت في محيط المنطقة الخضراء ومناطق أخرى، وقطعت بعض الطرق تحسبا لتوافد أعداد أخرى من المحتجين.

المصدر: RT