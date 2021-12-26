"الإطار التنسيقي الشيعي" في العراق يحذر من "منحى خطير"

حذر "الإطار التنسيقي الشيعي" في العراق، اليوم الأحد، من "منحى خطير" بسبب ما أسماه "التجاوز على القانون".

وقال الإطار الذي يضم أحزاب وفصائل مسلحة معترضة على نتائج الانتخابات، في بيان صحفي: "نعبر عن قلقنا الشديد ورفضنا لما يمارس من ضغوط غير قانونية وتهديدات تطال أشخاص وعوائل المحافظين ورؤساء المؤسسات والدوائر (مع تحفظنا على أداء البعض منهم) لإجبارهم على الاستقالة خلافا للقانون والدستور وتجاوزا للأطر القانونية والإدارية وتحت ذرائع بات واضحا ما يقف خلفها من دوافع".

ودعا "الإطار" رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى "حمايتهم ومنع التجاوز عليهم".

وشدد على ضرورة "التزام الجميع بالسياقات القانونية والإدارية لمنع إشاعة الفوضى الإدارية، وعدم قبول استقالة أي مسؤول تقدم تحت الضغط والتهديد لمنع هذا المنحى الخطير من التجاوز على القانون".

وشهدت الأيام الأخيرة استقالة محافظي النجف وذي قار بسبب "ضغوط تعرضا لها"، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

المصدر: RT