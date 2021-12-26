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القاهرة تستضيف اجتماعا لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين

أخبار العالم العربي

القاهرة تستضيف اجتماعا لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين
Reuters Ashraf Kamal
وزارة الخارجية المصرية.
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تستضيف القاهرة الاثنين اجتماعا لوزراء الخارجية المصري، سامح شكري، والأردني، أيمن الصفدي، والفلسطيني، رياض المالكي، لبحث القضية الفلسطينية.

وأفادت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية بأن الاجتماع سيجرى بقصر التحرير وسط القاهرة وسيركز على "مستجدات القضية الفلسطينية"، دون ذكر أي تفاصيل.

وفي سبتمبر استضافت القاهرة قمة بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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