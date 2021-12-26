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الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا خلال محاولته التسلل من قطاع غزة

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا خلال محاولته التسلل من قطاع غزة
Reuters AMIR COHEN
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أفاد الجيش الإسرائيلي يوم الأحد، بأن قواته اعتقلت شابا فلسطينيا خلال محاولته التسلل من جنوب قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه "لم يضبط بحوزته على سلاح وجرى نقله لمزيد من التحقيق".

وتحظر القوات الإسرائيلية على فلسطينيي القطاع، دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم "المنطقة العازلة"، وتطلق النار أو تعتقل كل من يتواجد فيها.

ويعيش في غزة أكثر من مليوني فلسطيني، يعانون أوضاعا معيشية متردية للغاية جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع منذ عام 2006.

المصدر: RT

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