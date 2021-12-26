مصر.. ضبط 450 كيلوغراما من اللحوم الفاسدة داخل مطعم شهير

تمكّنت الأجهزة المختصة بمحافظة الجيزة المصرية من ضبط 450 كيلوغراما من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم مأكولات سورية شهير بحي العجوزة.

وشملت المضبوطات 375 كيلوغراما شاورما لحوم ودواجن وحوالي 75 كيلوغراما دهون حيوانية وجميعهم بهم تغيرات بالخواص الطبيعية ولا يوجد بيانات لها وغير صالحة للاستخدام الآدمي وبعضها بها رائحة كريهة وذلك بعد قيام الأطباء بالكشف عليها، وفق بيان للمحافظة.

وأكدت المحافظة في بيانها، أنه "تم التحفظ على المضبوطات والقيام بغلق وتشميع المطعم مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع قسم شرطة العجوزة، وذلك استكمالا للمجهودات التي تشنها محافظة الجيزة، لتحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين".

المصدر: "القاهرة 24"