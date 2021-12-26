الحوثيون يعلنون عن "عملية عسكرية واسعة" جديدة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية أنها ستعلن اليوم الأحد عن تنفيذها "عملية عسكرية واسعة".

وذكر المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أن الإعلان عن تفاصيل العملية سيأتي ضمن بيان مهم ستصدره الجماعة في الساعة الرابعة من عصر اليوم.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات العسكرية في اليمن، وإعلان الحوثيين أمس عن شنهم هجمات صاروخية على "مواقع هامة وحساسة جدا" في منطقة جازان السعودية، وأكدت المملكة مقتل شخصين جراء سقوط مقذوف أطلقته "أنصار الله" على مدينة صامطة جنوب عربيها.

المصدر: RT