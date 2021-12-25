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الحوثيون يعلنون استهداف مواقع "هامة وحساسة" بالسعودية ويتوعدون المملكة بـ"عمليات موجعة ومؤلمة"

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون استهداف مواقع
Reuters KHALED ABDULLAH
عناصر من جماعة "أنصار الله" الحوثية
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم السبت، استهداف "مواقع هامة وحساسة في جيزان بالسعودية بثلاثة صواريخ باليستية"، مؤكدة أن الصواريخ "أصابت أهدافها".

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وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: "تمكنت القوة الصاروخية بفضل الله من دك مواقع هامة وحساسة جدا للعدو السعودي في جيزان بثلاثة صواريخ باليستية ذات دقة عالية وتقنية متطورة وأصابت أهدافها بحمد الله".

وأضاف: "هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على جرائم وتصعيد العدوان السعودي الأمريكي وحصاره على بلدنا".

وأكمل سريع: "نعد النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما تمادى واستمر في غيه وعدوانه وجرائمه".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قد أعلن مساء الجمعة، عن مقتل شخصين بسقوط مقذوف أطلقه الحوثيون في مدينة صامطة بمنطقة جازان بجنوب السعودية، مشيرا إلى أنه يحضر لعملية عسكرية أوسع ردا على الهجوم.

المصدر: RT + "الإخبارية"

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