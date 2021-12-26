السيسي يوجه أسئلة لمسؤولين ووزراء ويستدعي مسؤولا في القوات المسلحة

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، سؤالا إلى المسؤولين الحضور في احتفالية افتتاح مشروع تنموية في منطقة توشكى.

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وفي إطار الاستفسار عن مشروع يتعلق بـ150 ألف فدان مخطط زراعتها في جنوب الوادي، قال السيسي: "إنتوا مطمنين لصلاحية التربة والزراعة؟"

هذا وناقش ناقش الرئيس السيسي، اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، خلال عرضه أعمال تنمية مشروع تنمية جنوب الوادي بشأن زراعة فرع 4، الريف المصري وجنوب فرع 4، والتوسعات المستقبلية.

كما استدعى السيسي، اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قائلا: "يا إيهاب هترد عليا ولا محتاجين تدرسوا؟"ليرد اللواء إيهاب الفار: "من النهارده هنبدأ نشتغل في الدراسات، والبيانات موجودة مع اللواء توفيق، وهنرد على حضرتك خلال أسبوع.

في حين توجه السيسي لرئيس الحكومة، مصطفى مدبولي بالقول: "يا دكتور مدبولي إحنا دايما معانا الوزارات المعنية بالزراعة والري والكهرباء".

كما وجه السيسي سؤالا لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، قائلا: "أنت يا دكتور شاكر هيكون عندك مشكلة لتوفير الكهرباء لـ150 ألف فدان دول؟ لأني عاوز أعمل استقرار للشبكة"، فأجابه وزير الكهرباء: "اسمحلي أدرس وأرد على سيادتك".

وأضاف وزير الزراعة: "إحنا موجودين بصفة دائمة مع جهاز المشروعات للخدمة الوطنية والأرض دي تم حصر وتصنيف لها، والمؤشرات مبشرة لزراعة كل الزراعات، وجاهزين لتقديم الدعم".

المصدر: "الوطن"