السيسي ينتقد تأخر مشروع ضخم في مصر ويمازح وزير الإسكان: "إلحقنا بالكلام" (فيديو)

انتفد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تأخر تنفيذ مشروع "الروبيكي"، لافتا إلى أن "فكرة المشروع بدأت منذ عام 2004، ولكن دخلت الإنتاج الحقيقي منذ عامين فقط".

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وخلال افتتاح سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، قال عبد الفتاح السيسي: "الكلام ده لما بقوله عبارة عن نقد ذاتي لينا، من 2004 لـ2010 متعملتش ليه؟ طب من 2010 لـ2017 متعملتش ليه؟"

وأكمل السيسي: "أنا بقول الكلام ده هنا وبسمع كل الناس إن لما الموضوع اتأخر في الروبيكي، اتأخرنا 20 سنة كانت على حساب كتير، رغم إن الموضوع بقاله 50 أو 60 سنة مش مدة التأخير هي المشكلة، لكن آثاره على البيئة..لما جينا ندخل في الموضوع لقينا الإجراءات العملية على الأرض، مش معنى إني قولت أو عملت المجمعات دي إنها تشتغل..لأ، وبخاف نعطي انطباع لأنفسنا إن اللي احنا عملناه ده هيشتغل ويبقى يدخل في الاقتصاد والناس بتشتغل بيه بالفعل".

وتابع الرئيس المصري: "لما تصدينا للموضوع كان ساعتها طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قولتله ما تنقلوا الناس من مجرى العيون من المدابغ يعني، الدكتور مصطفى في معالجة أرض مجرى العيون صرف 3 أو 4 مليارات جنيه عشان نشيل النيكل والكروم".

ومازح السيسي وزير الإسكان، عاصم الجزار، قائلا: "إلحقنا بالكلام يا دكتور عاصم"، ليرد الأخير بأنه "جرى إنفاق 3.9 مليار جنيه لمعالجة التربة، إضافة إلى توفير 1007 وحدات سكنية للسكان الذين كانوا يعملون في هذا النشاط، إذ جرى منحهم وحدات في بدر إلى جوار الروبيكي".

"إحنا بننقد ذاتنا".. الرئيس #السيسي يروي حكاية مدينة الروبيكي الصناعية قبل الانتهاء منها #eXtranewspic.twitter.com/MQkTazbXqQ — eXtra news (@Extranewstv) December 25, 2021

المصدر: "الوطن" + "إكسترا نيوز"