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مصر.. السيسي يفتتح مشروعات جديدة في محافظات الصعيد

أخبار العالم العربي

مصر.. السيسي يفتتح مشروعات جديدة في محافظات الصعيد
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى مقر افتتاح سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، من محافظة قنا.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن "افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتي ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد"، في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق، لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل".

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT

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