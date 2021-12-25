إسرائيل تطلب من "فايزر" تزويدها بأقراص "باكسلوفيد" المضادة لكورونا

قال مسؤول إسرائيلي السبت إن بلاده طلبت 100 ألف وحدة من أقراص "باكسلوفيد" المضادة لكورونا، والتي تنتجها شركة "فايزر"، لمن تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر من المعرضين لخطر الفيروس.

وذكرت القناة 12 التلفزيونية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت توصل إلى الاتفاق خلال محادثة هاتفية مع ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر".

ولم يصدر تأكيد حتى الآن من الشركة.

ووفقا لبيانات من التجربة السريرية لفايزر، فإن باكسلوفيد فعال بنسبة 90 بالمئة تقريبا في منع دخول المستشفيات ووفاة المرضى المعرضين لخطر الإصابة الشديدة بكوفيد-19.

و"باكسلوفيد" أول علاج للمرض يتم أخذه عن طريق الفم في المنزل.

وتشير بيانات معملية حديثة إلى أن العقار يحتفظ بفعاليته ضد السلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"