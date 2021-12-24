المغرب يقرر تمديد تعليق الرحلات الجوية التجارية من وإلى أراضي المملكة
Reuters
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قررت السلطات المغربية تمديد تعليق الرحلات الجوية التجارية من وإلى المغرب إلى غاية 31 يناير 2022، حسب ما أفاد مصدر مطلع.
ويأتي ذلك في وقت يتفشى فيه متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد في المغرب والعالم، ما دفع السلطات لإغلاق الحدود الجوية والبرية.
وكان مجلس الحكومة بالمغرب، قرر أمس الخميس تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى نهاية 31 يناير 2022 وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
المصدر: "هسبريس"
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