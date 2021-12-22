"اليونيفيل" في جنوبي لبنان: الاعتداء على من يخدمون قضية السلام أمر غير مقبول

علقت نائبة مدير المكتب الإعلامي لقوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان على الإشكال الذي حصل مع أهالي بلدة شقرا، قائلة إن "الاعتداء على من يخدمون قضية السلام أمر غير مقبول".

وقالت نائبة مدير المكتب الاعلامي لـ"اليونيفيل" كانديس آرديل إن "حرمان اليونيفيل من حرية الحركة والاعتداء على من يخدمون قضية السلام أمر غير مقبول، وخرق لاتفاقية وضع القوات التي وقعها لبنان"، مضيفة: "وكما أشار الأمين العام للأمم المتحدة بالأمس انطونيو غوتيريش، يجب أن تتمتع اليونيفيل بوصول كامل ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء منطقة عملياتها، على النحو المتفق عليه مع الحكومة اللبنانية وعلى النحو المطلوب بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701".



ودعت "جميع الأطراف المعنية إلى احترام حرية حركة جنود حفظ السلام، وهو أمر بالغ الأهمية لتنفيذ ولاية اليونيفيل بموجب القرار 1701"، مؤكدة "أننا على اطلاع على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن حادثة خطيرة وقعت اليوم في بلدة شقرا، وتقوم اليونيفيل والسلطات اللبنانية بالتحقيق في الأمر. وندعو السلطات اللبنانية إلى التحقيق في هذا الحادث وتقديم المرتكبين إلى العدالة".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"