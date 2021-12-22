مراسل RT: إشكال بين قوات اليونيفيل العاملة جنوب لبنان مع أهالي بلدة شقرا والجيش يتدخل (فيديو)
قال مراسل RT في لبنان مساء يوم الأربعاء إن إشكالا وقع بين قوات اليونيفيل العاملة جنوب لبنان مع أهالي بلدة شقرا.
وأفاد بأن دورية تابعة لقوات اليونيفيل تعرضت للتكسير من قبل بعض شبان بلدة شقرا جنوب لبنان بعد قيام عناصر من القوات الدولية بتصوير مواقع داخل البلدة وفق رواية الأهالي.
وصرح بأن الجيش اللبناني تدخل لإخراج دورية اليونيفيل من البلدة.
التصوير ممنوع .. تحت طائلة التكسير 📸❤— ملاڪ ⛈ Malak (@malaksh88) December 22, 2021
رد أهالي #شقرا على تعديات #اليونيفيلpic.twitter.com/jZBfrgA6r9
الذي حصل ب بلدة شقرا قبل قليل، هو إجراء طبيعي ضد كل قوة استخبارية (اليونيفيل) لا تلتزم بالضوابط وخط السير المرسوم لها..— 🎧Youssef🥁 Khalaf|| (@YoussefKhalaf21) December 22, 2021
التصوير بين وداخل الأحياء ممنوع منعا باتا pic.twitter.com/a2OTOq8zKG
خلاف بين "اليونيفل" وأهالي بلدة شقرا#lrbanon24pic.twitter.com/3qooGF7NS6— Lebanon 24 (@Lebanon24) December 22, 2021
أهالي بلدة #شقرا مشكورين ومأجورين عملوا اللازم مع قوّة لليونيفل كانت عم تصوّر داخل البلدة.. #ملاحظة: الإستنكار والشجب والإجراءات والعلاك المصدّي لإجرنا🙂 pic.twitter.com/YqE0ZaMhWC— Abo Ali Nasr (@a1aanasr) December 22, 2021
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.