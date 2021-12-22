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مراسل RT: إشكال بين قوات اليونيفيل العاملة جنوب لبنان مع أهالي بلدة شقرا والجيش يتدخل (فيديو)

أخبار العالم العربي

مراسل RT: إشكال بين قوات اليونيفيل العاملة جنوب لبنان مع أهالي بلدة شقرا والجيش يتدخل (فيديو)
RT
إشكال بين قوات اليونيفيل العاملة جنوب لبنان مع أهالي بلدة شقرا والجيش يتدخل
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قال مراسل RT في لبنان مساء يوم الأربعاء إن إشكالا وقع بين قوات اليونيفيل العاملة جنوب لبنان مع أهالي بلدة شقرا.

وأفاد بأن دورية تابعة لقوات اليونيفيل تعرضت للتكسير من قبل بعض شبان بلدة شقرا جنوب لبنان بعد قيام عناصر من القوات الدولية بتصوير مواقع داخل البلدة وفق رواية الأهالي.

وصرح بأن الجيش اللبناني تدخل لإخراج دورية اليونيفيل من البلدة.

المصدر: RT

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