مصر تسجل 47 وفاة و848 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
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أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 47 وفاة و848 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 21457، فيما عدد الإصابات 377081.
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 313782 وخروجهم من المستشفيات— وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) December 21, 2021
الصحة: تسجيل 848 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 47 حالة وفاة pic.twitter.com/6ik3sxJvPP
وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 49 وفاة و903 إصابات جديدة بالفيروس.
المصدر: RT
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