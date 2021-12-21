مصر تسجل 47 وفاة و848 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 47 وفاة و848 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 21457، فيما عدد الإصابات 377081.

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الصحة: تسجيل 848 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 47 حالة وفاة pic.twitter.com/6ik3sxJvPP — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) December 21, 2021

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 49 وفاة و903 إصابات جديدة بالفيروس.

المصدر: RT