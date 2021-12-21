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مصر تسجل 47 وفاة و848 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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مصر تسجل 47 وفاة و848 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
فيروس كورونا مصر
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أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 47 وفاة و848 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 21457، فيما عدد الإصابات 377081.

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وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 49 وفاة و903 إصابات جديدة بالفيروس.

 

المصدر: RT

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