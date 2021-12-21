الرياض: الإرهابي المحتمل الموقوف في أريزونا ليس سعوديا (صور)

نفت السفارة السعودية في واشنطن صحة الأنباء عن أن الشخص الموقوف في الولايات المتحدة بشبهة الإرهاب الخميس الماضي، سعودي الجنسية.

وقالت السفارة في تغريدة على حسابها عبر "تويتر" إنه "بناء على التواصل مع السلطات الأمريكية ذات الصلة بهذا الشأن، تؤكد السفارة أن الشخص المذكور هنا ليس مواطنا سعوديا".

وأضافت: "سنواصل التنسيق مع الحكومة الأمريكية وتقديم أي حقائق حول هذا الموضوع".

Based on the engagement with the relevant U.S authorities on this matter, the Embassy confirms that the individual mentioned here is not a Saudi citizen. We will continue to coordinate with the US govt and bring forward any facts on this matter. https://t.co/u81j7Bisa4 — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) December 21, 2021

وجاء توضيح السفارة تعقيبا على تصريح قائد قطاع الحدود في ولاية أريزونا الأمريكية كريس كليم، الذي أفاد بأن "المشتبه به دخل الولايات المتحدة ليل الخميس، وعمره 21 عاما".

ونشر كليم عبر "تويتر" صورا مموهة الوجه للمشتبه به وهو يرتدي سترة عليها علم أمريكي، وتحمل شعار "متطوع مقاطعة أونيدا الوسطى".

وكان مسؤولو دوريات الحدود الأمريكية أعلنوا القبض على "إرهابي محتمل" في ولاية أريزونا أواخر الأسبوع الماضي، بعد دخوله بشكل غير قانوني قادما من المكسيك.

وذكروا أنه سعودي الجنسية ومرتبط بـ"أشخاص يمنيين" تتابعهم السلطات.

المصدر: RT +"عكاظ"