ليبيا.. البعثة الأممية تنفي إخلاء مقراتها في طرابلس

نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ما تردد من أنباء حول إخلاء مقراتها في العاصمة طرابلس.

وعلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع "تويتر" على خبر متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بإخلاء مقر بعثة الأمم المتحدة في منطقة عين زارة بالقول "لا يوجد مقر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في عين زارا كما أن الأمم المتحدة لم تخلي أي مقر لها في ليبيا، محذرة من الأخبار الكاذبة والملفقة.

⚠️خبر كاذب!⚠️

لا يوجد مقر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في عين زارا.

كما أن الأمم المتحدة لم تخلي أي مقر لها في ليبيا...

⚠️احذروا الأخبار الكاذبة والملفقة⚠️ pic.twitter.com/FNGbhen04s — UNSMIL (@UNSMILibya) December 21, 2021

المصدر: RT